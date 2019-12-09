 
مباشر
عاجل
باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي الأربعاء سيدعو لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية في لبنان

الهند .. تتوقف الراقصة فتتلقى رصاصة في وجهها!

مجتمع

الهند .. تتوقف الراقصة فتتلقى رصاصة في وجهها!
Gettyimages.ru Paddy Photography
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv5b

نقلت راقصة إلى المستشفى بعد أن أصيبت برصاصة في وجهها بسبب توقفها عن الرقص أثناء حفل زفاف في الهند.

وتظهر لقطات الحادث المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امرأتين ترقصان على خشبة المسرح، وتتوقفان لدى توقف الموسيقى، بسبب خطأ في نظام الصوت.

إقرأ المزيد
رجل يحرق هندية اتهمته بالاغتصاب في حادثة أغضبت المجتمع
رجل يحرق هندية اتهمته بالاغتصاب في حادثة أغضبت المجتمع

ويمكن سماع صوت عبر مقطع الفيديو مهددا بقول Goli chal jayegi (أي سيتم إطلاق النار)، وبعد ثوان، تم إطلاق النار بالفعل وشوهدت المرأة وهي تسقط على الأرض ممسكة وجهها، فيما تنهار الراقصة الثانية إلى جانبها.

وورد في التقارير المحلية أن المرأة أصيبت برصاصة في فكها وأن حالتها مستقرة الآن، وهي تتماثل للشفاء. ووقع الحادث خلال حفل زفاف في قرية تشيتراكوت بولاية أوتار براديش في 1 ديسمبر الجاري.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد ألقي القبض على شخصين بعد أسبوع واحد من إطلاق النار، ومازالت الشرطة تبحث عن مشتبه به آخر.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي شرطة شيتراكوت لعملها ببطء شديد، فيما غرد رئيس تحرير مجلة India Today، شيف أرور، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "هذا الإجراء المتأخر يعود بالأساس لاهتمام وسائل الإعلام بالفيديو واسع الانتشار".

وفي عام 2016، وقع حادث مماثل في شمال الهند حيث أصيبت امرأة في صدرها برصاصة طائشة خلال جولة إطلاق نار احتفالية في حفل زفاف.

وتوفيت المرأة، التي قيل إنها كانت ترقص في حفل الزفاف، في مكان الحادث. وأصيب أربعة ضيوف آخرون، بمن فيهم ابنتها البالغة من العمر 11 عاما، برصاص طائش وتم نقلهم إلى المستشفى.

ويعد إطلاق النار الاحتفالي مقبولا ثقافيا في بعض أنحاء العالم، رغم أنه يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بسبب الرصاص الطائش.

المصدر: إندبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة إنقاذ طفل من الغرق