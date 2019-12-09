الهند .. تتوقف الراقصة فتتلقى رصاصة في وجهها!

نقلت راقصة إلى المستشفى بعد أن أصيبت برصاصة في وجهها بسبب توقفها عن الرقص أثناء حفل زفاف في الهند.

وتظهر لقطات الحادث المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امرأتين ترقصان على خشبة المسرح، وتتوقفان لدى توقف الموسيقى، بسبب خطأ في نظام الصوت.

This video is from UP's Chitrakoot .The lady was performing at a wedding and was shot by a man , possibly drunk, because she stopped after the music system development a glitch. She took a bullet in the jaw , hospitalised in Kanpur. @chitrakootpol says trying to make arrests pic.twitter.com/f9vVYopcYL — Alok Pandey (@alok_pandey) December 6, 2019

إقرأ المزيد

ويمكن سماع صوت عبر مقطع الفيديو مهددا بقول Goli chal jayegi (أي سيتم إطلاق النار)، وبعد ثوان، تم إطلاق النار بالفعل وشوهدت المرأة وهي تسقط على الأرض ممسكة وجهها، فيما تنهار الراقصة الثانية إلى جانبها.

وورد في التقارير المحلية أن المرأة أصيبت برصاصة في فكها وأن حالتها مستقرة الآن، وهي تتماثل للشفاء. ووقع الحادث خلال حفل زفاف في قرية تشيتراكوت بولاية أوتار براديش في 1 ديسمبر الجاري.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد ألقي القبض على شخصين بعد أسبوع واحد من إطلاق النار، ومازالت الشرطة تبحث عن مشتبه به آخر.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي شرطة شيتراكوت لعملها ببطء شديد، فيما غرد رئيس تحرير مجلة India Today، شيف أرور، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "هذا الإجراء المتأخر يعود بالأساس لاهتمام وسائل الإعلام بالفيديو واسع الانتشار".

وفي عام 2016، وقع حادث مماثل في شمال الهند حيث أصيبت امرأة في صدرها برصاصة طائشة خلال جولة إطلاق نار احتفالية في حفل زفاف.

What the @chitrakootpol doesn’t comment on is that the police reportedly helped the Gram Pradhan wind up the wedding function after the shooting instead of making arrests — and allowed the accused to flee. This belated action is thanks to media attention on the viral video. pic.twitter.com/AaTd6LzdpR — Shiv Aroor (@ShivAroor) December 7, 2019

وتوفيت المرأة، التي قيل إنها كانت ترقص في حفل الزفاف، في مكان الحادث. وأصيب أربعة ضيوف آخرون، بمن فيهم ابنتها البالغة من العمر 11 عاما، برصاص طائش وتم نقلهم إلى المستشفى.

ويعد إطلاق النار الاحتفالي مقبولا ثقافيا في بعض أنحاء العالم، رغم أنه يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بسبب الرصاص الطائش.

المصدر: إندبندنت