رجل يحرق هندية اتهمته بالاغتصاب في حادثة أغضبت المجتمع

تعرضت امرأة نجت من حادثة اغتصاب في ولاية أوتار براديش بالهند، للحرق من قبل رجل اتهمته بالاعتداء عليها، وكشفت تقارير أنها في حالة حرجة للغاية.

ويأتي الهجوم في أعقاب حادث اغتصاب وقتل في حيدر أباد، أثار غضبا عارما في جميع أنحاء الهند.

وتعرضت المرأة البالغة من العمر 23 عاما، لهجوم وحشي من قبل مجموعة من الرجال، أثناء توجهها إلى محكمة محلية لحضور جلسة استماع في قضية اغتصاب، كانت قد تقدمت بها في مارس الماضي.

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وأُصيبت الضحية بحروق في نحو 60 إلى 70% من جسدها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا للتقارير.

واعتقلت الشرطة 3 رجال، بينهم أحد المشتبه بهم في قضية الاغتصاب. وما يزال رجلان آخران مطلوبين للعدالة، فيما يتعلق بالهجوم.

واتهمت المرأة رجلين من قريتها باغتصابها وتصوير الحادثة. وقُبض على أحد الرجال المتهمين، إلى أن أطلق سراحه بكفالة. أما الرجل الآخر، الذي قُبض عليه بعد إضرام النار في الضحية، فهو مطلوب سابقا للعدالة.

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام فقط من تعرض الطبيبة البيطرية، بريانكا ريدي، البالغة من العمر 27 عاما، للاغتصاب الجماعي في حيدر آباد.حيث أحرق المهاجمون جسدها بعد فعلتهم الشنيعة.

المصدر: RT