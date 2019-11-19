أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون سعوديون بشكل واسع، يوثق شخصا يسخر من سكان منطقة الباحة، ردود أفعال غاضبة بين مواطني المملكة، فيما أعلنت السلطات أنها ستتخذ إجراءات ضرورية ضد صاحبه.

وتناقل كثير من المدونين السعوديين مقطع الفيديو، الذي يحمل حساب صاحبه في تطبيق "سناب شات" اسم "سناب جيزاني"، وسط انتقادات لاذعة ومطالب بمحاسبته بعد حديثه المثير للجدل عن منطقة الباحة (جنوب غرب السعودية) وأهلها.

ويتحدث الرجل في الفيديو رفقة آخرين يركبون معه في السيارة، عن أهالي الباحة، ويقول ساخرا إنهم ينامون لساعات طويلة تصل لـ 23 ساعة، وإن لهجتهم غريبة أيضا، مستخدما عبارات استهزاء أخرى تقطعها ضحكات مرافقيه.

هل وصل بنا الحال من أجل الشهرة أن نستهزيء بمناطق أو قبائل سعودية؟؟

ماحدث مِن مَن أسمى نفسه (جيزاني اتكيت ) من تطاول على أهالي منطقة الباحة العريقة غير مقبول ويجب أن يُحاسب ..

شخص تافه ومن يشجعه ويضحك معه تافه ولا يمثل منطقة جيزان الحبيبة!!

#جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحهpic.twitter.com/6xbVQUmLwk — ﮼ابو،باسل 💙500K (@abobasilghamdi) 19 ноября 2019 г.

#جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه



نتمنى من إمارة الباحة @BahaPrincedom ومن النيابة العامة @bip_ksa

اتخاذ الإجراء المناسب ضد صاحب المقطع الذي يستهزئ بمنطقة كاملة ، وألا يمر هذا المقطع مرور الكرام .!#الباحةpic.twitter.com/zZ6UKACpXZ — عامر القحطاني MBS 🇸🇦 (@AmerAlQa7tani) 19 ноября 2019 г.

من كثر ضحكه قلت هيبته ومن قلت هيبته قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه والله يعز غامد وزهران احفاد الصحابه والفاتحين👑 #جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحهpic.twitter.com/xIYuXBJ0se — الأزدي🇸🇦 (@ggpwov3UdU5uFS9) 19 ноября 2019 г.

ولقي الفيديو فور انتشاره ردود أفعال غاضبة من قبل المدونين السعوديين الذين دشنوا وسم "#جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه" في موقع "تويتر" ليجذب عددا كبيرا من المغردين، حيث تصدر الهاشتاغ قائمة الترند التي تضم أكثر المواضيع انتشارا.

وبعد موجة من الانتقادات اللاذعة إلى صاحب هذه اللقطات، أصدرت إمارة المنطقة بيانا قالت فيه إن "الفيديو مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة"، مشددة على أنها "تستهجن هذا الفعل اللامسؤول".

وأضافت إمارة الباحة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها".

المصدر: وسائل إعلام خليجية + تويتر