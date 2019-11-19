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فيديو "يسيء" لأهالي الباحة يثير غضب السعوديين والسلطات تعلن اتخاذ "الإجراءات اللازمة"

مجتمع

فيديو
spa.gov.sa
منطقة الباحة
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أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون سعوديون بشكل واسع، يوثق شخصا يسخر من سكان منطقة الباحة، ردود أفعال غاضبة بين مواطني المملكة، فيما أعلنت السلطات أنها ستتخذ إجراءات ضرورية ضد صاحبه.

وتناقل كثير من المدونين السعوديين مقطع الفيديو، الذي يحمل حساب صاحبه في تطبيق "سناب شات" اسم "سناب جيزاني"، وسط انتقادات لاذعة ومطالب بمحاسبته بعد حديثه المثير للجدل عن منطقة الباحة (جنوب غرب السعودية) وأهلها.

ويتحدث الرجل في الفيديو رفقة آخرين يركبون معه في السيارة، عن أهالي الباحة، ويقول ساخرا إنهم ينامون لساعات طويلة تصل لـ 23 ساعة، وإن لهجتهم غريبة أيضا، مستخدما عبارات استهزاء أخرى تقطعها ضحكات مرافقيه.

ولقي الفيديو فور انتشاره ردود أفعال غاضبة من قبل المدونين السعوديين الذين دشنوا وسم "#جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه" في موقع "تويتر" ليجذب عددا كبيرا من المغردين، حيث تصدر الهاشتاغ قائمة الترند التي تضم أكثر المواضيع انتشارا.

وبعد موجة من الانتقادات اللاذعة إلى صاحب هذه اللقطات، أصدرت إمارة المنطقة بيانا قالت فيه إن "الفيديو مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة"، مشددة على أنها "تستهجن هذا الفعل اللامسؤول".

وأضافت إمارة الباحة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها".

المصدر: وسائل إعلام خليجية + تويتر

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