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تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

مجتمع

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)
من تظاهرة العزاء بالراحل هيثم أحمد زكي
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تداعى عدد كبير من الفنانين والفنانات المصريين والعرب لتقديم واجب العزاء بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة مساء أمس.

وكان أبرز الحاضرين أحمد حلمي، محمد إمام، أحمد السقا، محمد هنيدي، الفنانة التونسية درة، هنا شيحة، محمد لطفي، نورا، أحمد صلاح حسني، مي نور الشريف، خالد سرحان، أحمد صلاح حسني ومحمد رمضان، محمد محمود عبد العزيز، باسم سمرة، إيهاب فهمي، هشام سليم، ناهد السباعي، محمد رجب، وعمر السعيد وغيرهم من الفنانين والإعلاميين.

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

وكذلك حضر العزاء الفنانون باسم سمرة، ياسمين رئيس، شهيرة، مجدي فكري، والكابتن حمادة صدقي.

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

واستقبل المعزين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل، ورامي عز الدين بركات، شقيق هيثم من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وكذلك الفنان محمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي.

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

وشهد العزاء انهيار الفنان شيري عادل بالبكاء، كما ظهر التأثر والدموع على خطيبته الراحل إنجي سلامة، كما أن الفنانة مروى جودة كانت تطلب من كل الحاضرين قراءة القرآن عليه.

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

وكان قد شيع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي بعد ظهر يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

ونشر عدد من الفنانين صورة لشخص قرر أداء العمرة باسم هيثم زكي.

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

وكانت الصورة من أمام الكعبة المشرفة وكتب عليها: "عمرة للمرحوم هيثم أحمد زكى اللهم تقبلها، 7/11/ 2019".

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

ونشرت الفنانة زينة الصورة عبر "إنستغرام"، معلقة عليها قائلة: "هو ده الحب اللي بجد ..الله يرحمك ويعفوا عنك ويراضيك يا حبيبي ".

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

تظاهرة وفاء في عزاء الفنان الراحل هيثم زكي .. وعمرة عن روحه (صور)

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT

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