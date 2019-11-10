تداعى عدد كبير من الفنانين والفنانات المصريين والعرب لتقديم واجب العزاء بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة مساء أمس.

وكان أبرز الحاضرين أحمد حلمي، محمد إمام، أحمد السقا، محمد هنيدي، الفنانة التونسية درة، هنا شيحة، محمد لطفي، نورا، أحمد صلاح حسني، مي نور الشريف، خالد سرحان، أحمد صلاح حسني ومحمد رمضان، محمد محمود عبد العزيز، باسم سمرة، إيهاب فهمي، هشام سليم، ناهد السباعي، محمد رجب، وعمر السعيد وغيرهم من الفنانين والإعلاميين.

وكذلك حضر العزاء الفنانون باسم سمرة، ياسمين رئيس، شهيرة، مجدي فكري، والكابتن حمادة صدقي.

واستقبل المعزين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل، ورامي عز الدين بركات، شقيق هيثم من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وكذلك الفنان محمد عادل إمام، وعمر مصطفى متولي.

وشهد العزاء انهيار الفنان شيري عادل بالبكاء، كما ظهر التأثر والدموع على خطيبته الراحل إنجي سلامة، كما أن الفنانة مروى جودة كانت تطلب من كل الحاضرين قراءة القرآن عليه.

وكان قد شيع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي بعد ظهر يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

ونشر عدد من الفنانين صورة لشخص قرر أداء العمرة باسم هيثم زكي.

وكانت الصورة من أمام الكعبة المشرفة وكتب عليها: "عمرة للمرحوم هيثم أحمد زكى اللهم تقبلها، 7/11/ 2019".

ونشرت الفنانة زينة الصورة عبر "إنستغرام"، معلقة عليها قائلة: "هو ده الحب اللي بجد ..الله يرحمك ويعفوا عنك ويراضيك يا حبيبي ".

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT