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بعد تقبيله جبين أصالة.. أمير سعودي يجدد اعتذاره بأبيات شعرية

مجتمع

بعد تقبيله جبين أصالة.. أمير سعودي يجدد اعتذاره بأبيات شعرية
Reuters FA/TSS
الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد
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نشر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تغريدة جديدة على "تويتر"، علق فيها على ردود الفعل التي تلت تداول فيديو يظهر فيه وهو يقبل جبين الفنانة السورية أصالة نصري.

وكتب بن مساعد: "رغم توضيحي للموقف، إلا أنه يبقى خطأ أعتذر عنه لأحبتي. وقبل هذا أستغفر الله العظيم عنه".

وأرفق الأمير تغريدته بأبيات دوّنها تندد بـ"الحسّاد ومتصيدي الزلات" الذين استغلوا الموقف لتوجيه الانتقادات له.

وكان الأمير قد وصف الفنانة أصالة في وقت سابق بأنها أخت عزيزة تربطه بها علاقة عائلية تعود إلى أكثر من ربع قرن، وأنها أخت وصديقة لبناته ومثلها مثلهن.

من جهتها، أعربت الفنانة أصالة عن امتنانها للأمير عبد الرحمن بن مساعد، مشيرة على حسابها في "تويتر" إلى أن كلماته ترفع من شأنها، وامتدحت تواضعه، مؤكدة على متانة العلاقات بعائلته.

المصدر: "تويتر"

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