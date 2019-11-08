أمير سعودي يوضح موقفا مع أصالة نصري أنكره البعض!

أوضح الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد موقفا التبس على البعض، وتمثل في تقبيله جبين الفنانة أصالة نصري خلال ليلة سهم بموسم الرياض الفني.

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ووصف الأمير الفنانة أصالة بأنها أخت عزيزة تربطه بها علاقة عائلية تعود إلى أكثر من ربع قرن، مضيفا أنها أيضا أخت وصديقة لبناته وهو يعدها مثلهن.

الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا..

أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 7, 2019

وروى الأمير أن أصالة سألته أن يسمح لها بتقبيل رأسه، ورد هو "من دون تفكير": "اسمحي لي أنا بذلك".

خطأ شرحت ملابساته وجل من لا يخطئ .. واكرر .. أستغفر الله المطلع على النوايا وأتوب اليه..

ولكن أن يعظني أمثالك.. فشر البلية ما😂 https://t.co/LrP0gYm38Z — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 7, 2019

وشدد بن مساعد على حسن نيته، إلا أن حسابا باسم لولوه بنت جاسم آل ثاني انتقده بشدة فرد قائلا: "خطأ شرحت ملابساته وجل من لا يخطئ... أكرر... أستغفر الله المطلع على النوايا وأتوب إليه".

وبعد هذا التوضيح، خاطب الطرف الذي انتقده قائلا: "ولكن أن يعظني أمثالك... فشر البلية ما يضحك".

سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي https://t.co/roiCDYCRSl — Assala (@AssalaOfficial) November 7, 2019

بالمقابل، أعربت الفنانة أصالة نصري عن امتنانها للأمير عبد الرحمن بن مساعد، مشيرة في تغريدة على حسابها في "تويتر" إلى أن كلماته تعلي من شأنها، وامتدحت أيضا تواضعه، مؤكدة على العلاقات الوثيقة بعائلته.

المصدر: "تويتر"