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أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)

مجتمع

أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا وملك ماليزيا السابق
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كشفت ملكة الجمال الروسية، أوكسانا فوفودينا، للمرة الأولى، عن وجه وليدها إسماعيل ليون، ابنها من ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، الذي يرفض الاعتراف يه، مشككا في نسبه إليه.

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وقالت أوكسانا البالغة من العمر 27 عاما، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذا هو أميرنا.. الطفل يشبه والده تماما، ولديه ذلك المظهر الآسيوي".

وتابعت وهي تحمل الطفل في حضنها: "أنا أستمتع بكل لحظة من أمومتي الآن، وآسفة حقا أن والد ليون أخطأ بدءا من اليوم الذي ولد فيه، بدلا من تقبيله وعناقه وقضاء وقت معه".

وأكدت أوكسانا أن طليقها أخبرها عندما خططت للحمل أن الأطفال هم إرثهم"، متسائلة: "لكن كيف يمكن أن يكون إرثه إذا لم يره في حياته؟".

وأضافت مخاطبة طليقها ملك ماليزيا السابق: "أريد أن أعرض عليك إسماعيل ليون، إنه طفل لطيف وذكي مثل والدته، ووسيم مثل والده، وهو ثرثار جدا وأنا أحبه كثيرا".

وأردفت: "بعد حفل زفافنا الذي كان في يونيو 2018، بدأنا في التخطيط لحملي، أراد الملك الماليزي آنذاك كثيرا أن يكون لديه ابنه هذا، وسافرنا إلى أستراليا وحملت هناك.. لقد كان سعيدا بتنازله عن العرش لدرجة أنه كان يبكي، ثم اتصل بجميع أصدقائه قائلا، سأصبح أبا، أنا سعيد جدا".

ويحمل الطفل إسماعيل ليون، البالغ من العمر 5 أشهر، تشابها صارخا مع السلطان الماليزي الحالي محمد الخامس، الذي تؤكد أنه والده الملكي.

وحصل الطلاق بين ملك ماليزيا السابق، سلطان ولاية كلنتن حاليا محمد الخامس، وزوجته ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا في يوليو الماضي.

أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)
أوكسانا تكشف عن وجه وليدها الذي شكك طليقها ملك ماليزيا السابق في نسبه (صور)

المصدر: ديلي ميل

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