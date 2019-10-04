أفادت أنباء بأن طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، ملكة جمال موسكو لعام 2015، أوكسانا فوفودينا، طلبت من زوجها السابق نفقة شهرية وتعويضات خيالية.

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وذكرت مصادر أن أوكسانا البالغة من العمر 27 عاما، طالبت طليقها بدفع مصروفات شهرية بنحو ربع مليون دولار، إضافة إلى قصر في لندن بقيمة 642 مليون دولار وشقة فاخرة في موسكو ثمنها 96 مليون دولار.

ونقلت وسائل إعلام عن مقربين من عائلة ملك ماليزيا السابق، أن محمد الخامس رفض طلبات طليقته الخيالية، وقال غاضبا: "من تظنني؟ بيل غيتس؟".

وكان السلطان محمد الخامس قد أعلن فجأة أنه طلّق أوكسانا رسميا بالثلاثة، بعد زواج لم يعمر طويلا.

وقد انجبت أوكسانا ولدا من ملك ماليزيا السابق، إلا أن محمد الخامس يشك في أن الطفل من صلبه، وقد صرّح بمرارة معربا عن ندمه على هذا الزواج الذي انتهى بالطلاق.

وفي هذا السياق، أعلنت سابقا أوكسانا، التي أضافت إلى اسمها بعد الاقتران بالسلطان اسم "ريحانة"، أن محمد الخامس هجرها وهي في الشهر الرابع من الحمل، مشيرة حينها إلى أنها لا ترجو من زوجها السابق إلا بأن يحظى ابنها برعايته الأبوية.

يذكر أن الملك محمد الخامس كان قد تنازل عن عرش بلاده غير الوراثي بشكل مفاجئ في يناير من العام الجاري، لكنه احتفظ بمنصبه سلطانا وراثيا لولاية كيلانتان بماليزيا.

المصدر:starhit.ru