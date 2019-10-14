حكمت محكمة استئناف الفجيرة بالإمارات، على خليجي بالسجن 13 عاما مع غرامة 20 ألف درهم (5500 دولار)، عقب إدانته بتهمة إطلاق كلب مفترس على رجال الشرطة أثناء محاولتهم القبض عليه.

وتعود التفاصيل إلى صدور أمر بتفتيش منزل المتهم وضبطه لورود معلومات من إدارة مكافحة المخدرات تفيد بحيازته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، وأثناء مداهمة رجال الشرطة منزله، أطلق المتهم كلبا مفترسا عليهم ليتمكن من الهرب، إلا أن رجال الشرطة تصدوا له وحين حاولوا ضبطه اعتدى عليهم بآلة حادة "سكين" وعرض حياتهم للخطر أثناء أدائهم مهامهم.

وضبط المتهم وبحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وعرض للفحص، حيث تبين تعاطيه لتلك المواد، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي بدورها أحالته إلى المحاكمة بخمس تهم، وهي "حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا بقصد الاتجار، وتعاطي مؤثر عقلي، وحيازة حيوان مفترس، والتعدي على رجال الشرطة بآلة حادة".

وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد القانونية، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاعتداء على رجال الشرطة، حيث قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم خفضت بعدها إلى 20 ألف فقط، ومصادرة المضبوطات.

المصدر: الإمارات اليوم