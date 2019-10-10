مرتضى منصور يهاجم محمد صلاح بكلمات حادة

هاجم رئيس نادي الزمالك في مصر مرتضى منصور، اللاعب المصري في نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد تصرفات الأخير، وصوره المنتشرة في الفترة الأخيرة مع الإعلامي باسم يوسف.

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وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج "الزمالك اليوم"، إن: "محمد صلاح هو عبارة عن لاعب منفوخ نسي نفسه، ونسي من كان السبب في شهرته، متابعا: "إحنا اللي عملناك يا صلاح، الشعب المصري اللي عملك".

وتابع: "رايح تتصور مع باسم يوسف لية، ما تولع انت وليفربول، مصر هي اللي اديتك الشعبية اللي أنت فيها، إحنا اللي عملناك بني آدم، ولا نسيت نفسك".

وأردف أن تصرفات محمد صلاح الأخيرة غير صحيحة على الإطلاق، والجميع غاضب منه خاصة بعد حذف لقب مصر من تعريفه الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي في "تويتر"، و"إنستغرام"، وهو ما أثار ضجة كبيرة ضده، ما بين مؤيد ومعارض حول هذا التصرف.

المصدر: الوطن