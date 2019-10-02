آل الشيخ ينقلب على مرتضى منصور ويتضامن مع رئيس الأهلي المصري

يبدو أن علاقة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ مع رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور ستأخذ منحى جديدا، بعدما أعلن الأول دعمه لرئيس الأهلي، إثر تعرضه لهجوم لفظي من قبل منصور.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" متضامنا مع رئيس الأهلي المصري محمود الخطيب: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكنني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق".

وتابع المستشار السعودي: "أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي لكن التعرض لأهله عيب وحرام".

وشهدت الساعات الماضية تصاعد أزمة كبيرة بين إدارتي الأهلي والزمالك، بسبب الهجوم المستمر من رئيس الزمالك على إدارة الأهلي، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي "المارد الأحمر"، للتقدم بعدة شكاوى إلى أكثر من جهة في الحكومة المصرية ضد مرتضى منصور.

ومن المعروف أن آل الشيخ كانت تربطه علاقة قوية بمرتضى منصور على مدار الموسم الماضي، وأكد الأول في عدة مناسبات أنه جلب مجموعة من لاعبي الزمالك الحاليين بأمواله الخاصة، وألمح كذلك إلى أنه تكفل بتسديد الراتب الشهري للمدير الفني السويسري كريستيان غروس حتى رحل في نهاية شهر مايو 2019.

ولكن تصريحات آل الشيخ الأخيرة عن الخطيب وتضامنه معه أمام مرتضى منصور، هي بمثابة صفعة للأخير، وصفحة جديدة في علاقة الأول مع الثاني، والتي شهدت توترا كبيرا في العامين الماضيين، بسبب الخلافات التي كانت قد حدثت بينهما.

وكان آل الشيخ أكبر وأهم الداعمين للخطيب في انتخابات النادي الأهلي الماضية، كما أنه تبرع للقلعة الحمراء بما يصل إلى 256 مليون جنيه.

المصدر: وكالات