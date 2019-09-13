 
مباشر
عاجل
انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

تركي آل الشيخ ينشر مقطعا لمجهول ويقول إنه مطلوب للموسم!

مجتمع

تركي آل الشيخ ينشر مقطعا لمجهول ويقول إنه مطلوب للموسم!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me9x

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مقطع فيديو لرجل يعزف على آلة الربابة، معلنا أن المعني مطلوب للتواصل.

إقرأ المزيد
تركي آل الشيخ يكشف عن شخصية محظوظة بجانبه
تركي آل الشيخ يكشف عن شخصية محظوظة بجانبه

وفي تغريدة ثانية، يتضح بجلاء المغزى من مثل هذا الطلب، حيث دعا أصحاب المواهب الأصيلة إلى إرسال مقطع مصور بهذا الشأن من أجل الاستفادة منهم في موسم الرياض للعام الجاري.

الجدير بالذكر أن موسم الرياض 2019  يتضمن فعاليات مختلفة منها الرياضية والمسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك ونشاطات عديدة أخرى.

المصدر: فيسبوك Turkialalshik

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خلافات قوية في ملفات متعددة.. هل أطاحت أفغانستان ببولتون؟