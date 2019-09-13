نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مقطع فيديو لرجل يعزف على آلة الربابة، معلنا أن المعني مطلوب للتواصل.

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وفي تغريدة ثانية، يتضح بجلاء المغزى من مثل هذا الطلب، حيث دعا أصحاب المواهب الأصيلة إلى إرسال مقطع مصور بهذا الشأن من أجل الاستفادة منهم في موسم الرياض للعام الجاري.

مطلوب في موسم الرياض ... الرجاء يتواصل معنا 🔥🙏🏻❤️🇸🇦 pic.twitter.com/0WfURbdq5R — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 12, 2019

الجدير بالذكر أن موسم الرياض 2019 يتضمن فعاليات مختلفة منها الرياضية والمسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك ونشاطات عديدة أخرى.

المصدر: فيسبوك Turkialalshik