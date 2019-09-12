تركي آل الشيخ يكشف عن شخصية محظوظة بجانبه

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تغريدة كشف فيها عن وجود قائمة تضم 65 من المسيئين له ستتم مساءلتهم قانونيا.

وفيما أعرب آل الشيخ عن أسفه لوجود هذه القائمة، وتمنى أن يزيد عدد المسيئين المهددين بالملاحقة القانونية، لفت في تغريدة أخرى إلى أنه سيتم تجديد "قائمة المسيئين" يوميا.

وعطف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على ما سبق بلهجة لا تخلو من المداعبة، مشيرا إلى أن محاميه محظوظ من كثرة القضايا بقوله: "يابختك يامتر مش حتلحق قضايا".

المصدر: فيسبوك Turkialalshik