 
مباشر

تركي آل الشيخ يكشف عن شخصية محظوظة بجانبه

مجتمع

تركي آل الشيخ يكشف عن شخصية محظوظة بجانبه
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me2y

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تغريدة كشف فيها عن وجود قائمة تضم 65 من المسيئين له ستتم مساءلتهم قانونيا.

وفيما أعرب آل الشيخ عن أسفه لوجود هذه القائمة، وتمنى أن يزيد عدد المسيئين المهددين بالملاحقة القانونية، لفت في تغريدة أخرى إلى أنه سيتم تجديد "قائمة المسيئين" يوميا.

وعطف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على ما سبق بلهجة لا تخلو من المداعبة، مشيرا إلى أن محاميه محظوظ من كثرة القضايا بقوله: "يابختك يامتر مش حتلحق قضايا".

المصدر: فيسبوك Turkialalshik

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذا هو الطراد الروسي "مدمر حاملات الطائرات"