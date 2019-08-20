أب يحاول إلقاء ابنته الرضيعة من النافذة! (فيديو)

فتح المحققون قضية جنائية تحت بند "محاولة قتل طفل"، ضد أحد سكان مدينة سارانسك الروسية، حيث حاول أب إلقاء طفلته الرضيعة من الطابق الثالث.

وأقدم الرجل (37 عاما)، وهو في حالة سكر، على الشروع برمي ابنته البالغة من العمر 5 أشهر من شرفة المنزل الواقع في الطابق الثالث، لكن رجال الشرطة، الذين وصلوا إلى المكان، تمكنوا من التقاط الطفلة منه وتسليمها إلى الطاقم الطبي.

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ويواجه الأب أيضا تهمة التعدي على شرطي وضربه أثناء الاحتجاز. وأكدت السلطات المختصة أن حالة الطفلة مستقرة ولا تواجه حياتها أي خطر.

وذكرت صحيفة "لايف. رو"، أن رجال الشرطة وفريق الطوارئ هم من أنقذوا الطفلة. حيث دفع الشرطي الوالد المخمور من أمام النافذة في اللحظة التي هم بها برمي طفلته.

وتبين لاحقا أن الرجل اتصل بزوجته قبل الحادث وقال لها: "اذهبي إلى الشرفة سيكون هناك عرض الآن".

المصدر: لايف. رو