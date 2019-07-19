سقوط مدو للاعبة سيرك أمام الجمهور! (فيديو)

اعتقد جمهور سيرك في أستراليا أنهم يشاهدون حيلة متقنة من الألعاب البهلوانية عندما هوت فنانة السيرك من حلقة معلقة في أعلى خيمة العرض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع في مدينة أديلايد الأسترالية أثناء عرض للبهلوانية البالغة من العمر 28 عاما، غابرييلا سوزا في السيرك .

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وتظهر مشاهد الفيديو سقوطا مدويا لغابرييلا أثناء أدائها حركات بهلوانية في الحلقة المعلقة في الهواء أعلى خيمة السيرك.

وعندما هرع عمال السيرك لمساعدة غابرييلا، انتبه الجمهور إلى أن السقوط كان حادثة مؤلمة وليس حيلة في العرض.

ونقلت فنانة السيرك إلى المستشفى، حيث تلقت العناية اللازمة وأجريت لها عدة عمليات إسعافية لمعصميها ويديها.

وقالت إدارة السيرك أن حالة غابرييلا الصحية مستقرة الآن وهي تبتسم مقررة العودة إلى عروض السيرك في القريب العاجل .

المصدر:ديلي ميل