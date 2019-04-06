أسد ينقض بوحشية على مدربه في حلبة السيرك! (فيديو)

قام أسد بالغ بمهاجمة مدربه بشراسة في سيرك، بشرق أوكرانيا، بينما كان يجري برفقته عرضا حيا أمام الناس، حيث صور الحضور الحادثة كاملة.

ويظهر مقطع الفيديو كيف انقلب الأسد فجأة على مدربه وباشره بهجوم عدواني وشرس، حيث غرز أنيابه ومخالبه الحادة في ذراع المدرب وساقه.

وحاول المدرب جاهدا التصدي لانقضاض الأسد المباغت، إلى أن قرر الأخير إيقاف هجومه بشكل مفاجئ، مغادرا حلبة السيرك إلى القفص.

ونجمت عن الهجوم الرهيب جروح في ساق المدرب وذراعه وظهره، إلا أنه نجا بأعجوبة من الحادث وغدا وضعه الصحي مستقرا الآن.

كما ظهر المدرب في مقطع فيديو سجله عقب الحادثة، ليؤكد للجميع أنه بخير وأن الخطأ لم يقع على الأسد، وأنه واثق تماما بأن الأسد الذي دربه منذ الصغر لم يكن ليقتله في أرض الحلبة.

المصدر: يوتيوب