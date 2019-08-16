هل تشتاق للعمل أثناء العطلة؟ هؤلاء يشتاقون..

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز Superjob.ru الروسي نتائج حول المهن التي يشتاق أصحابها إلى العمل أثناء إجازاتهم، بعكس آخرين ينسون العمل ولا يشتاقون للعودة إليه.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 17 يوليو الماضي و13 أغسطس الجاري، على 300 عامل ينتمون إلى 30 مجموعة مهنية، وجاءت النتائج بأن المدرسين والأطباء يشتاقون للعمل وقت العطلة بعكس المهندسين ومديري المبيعات والمحاسبين. حيث أشارت النتائج إلى أن 47% من المدرسين يشتاقون للمدارس أيام العطلة، بينما يشتاق 38% من الأطباء والممرضات إلى المشافي.

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من جانبهم، أجاب 35% من القياديين الإقليميين والمحليين ومديري النقل والمواصلات و32% من مصممي الديكور و31% من موظفي أقسام الكوادر وخبراء نفسيين و39% من المترجمين والسائقين و27% من الحقوقيين وخبراء البرمجة والمحللين بأنهم يتلهفون للعودة إلى العمل أثناء العطلة.

ويلي هؤلاء موظفو السكرتارية 25%، مهندسو العمارة والإنشاء والدعاية بنسبة 24%، الصحفيون 23%، خبيرو الاقتصاد 22%، المستشارون التجاريون 20%، حراس المنشآت وأمناء المستودعات 19%، ومهندسو التكنولوجيا 17%.

أما المحاسبون ومديرو المبيعات فقد احتلوا المرتبة الأخيرة، حيث أجاب 15% منهم فقط أنهم يشتاقون للعمل أثناء العطلة.

المصدر: إنترفاكس