شاهد.. نمساوي يمكث ساعتين داخل صندوق مليء بالثلج

جلس النمساوي، يوسف كوبرل، عاريا لمدة ساعتين وثماني دقائق و47 ثانية داخل صندوق مليء بالثلج والجليد.

وضع يوسف صندوقه بالقرب من محطة القطار بعاصمة النمسا فيينا، ما لم يمكّن أهالي المدينة فحسب بل وضيوفها الكثيرين من مشاهدة تجربته الجريئة والغريبة.

وحطم يوسف بذلك رقما قياسيا عالميا للجلوس عاريا في الثلج كان سجله قبله الصيني، جينغ سون هاو، عام 2014 حيث استطاع البقاء في الثلج لمدة ساعة واحدة و53 دقيقة و10 ثوان.

بينما راقب الأطباء طيلة تلك الفترة ( ساعتين و8 دقائق) حالة النمساوي وقاموا بفحصه الطبي في ختام الفعالية.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس