مصر.. التحقيق مع مدير مدرسة بعد اكتشاف عملية ذبح أضحية داخل حماماتها!

استغل مواطن مصري في مدينة بنها بالقليوبية مدرسة ابن خلدون، التابعة لإدارة بنها التعليمية، لذبح عجل كأضحية، مستعملا حمامات المدرسة في التنظيف.

وأثارت الحادثة تلك سخط الأهالي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعجل المذبوح والدماء تحيط به من كل مكان.

ونقل موقع "اليوم السابع" المصري عن عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تأكيده أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني بحق مدير المدرسة والحارس.

كما تمت إحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق فيها وإيقاع أقصي العقوبات على المتسببين بهذا العمل.

ويحتفل المسلمون اليوم الأحد بعيد الأضحى المبارك.

المصدر: اليوم السابع