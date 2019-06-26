لبت الشرطة البريطانية أمنية عجوز، تبلغ من العمر 93 عاما، باعتقالها على الرغم من أنها لم تخالف القانون، ولم تدخل السجن في حياتها أبدا.

وقابلت العجوز جوسي بيرد بفرح غامر قدوم عنصري شرطة لاعتقالها. واتهم الشرطيان العجوز بالسطو على متجر ثم أوثقا يديها واقتاداها لمركز الشرطة المحلي، لكن بدلا من إيداعها في زنزانة قدما لها الشاي والكعك.

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وقالت حفيدتها بام سميث في تغريدة على تويتر إن جدتها لم تكن في أفضل حالاتها الصحية وإنها "رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما قبل فوات الأوان".

وقالت الجدة "إنها سارت طوال حياتها على طريق قويم وإنها "ودت لو ذاقت طعم ارتكاب الفواحش".

المصدر: رويترز