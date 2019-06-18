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أول ظهور لهيفاء وهبي بقبلة على خدها بعد شفائها

مجتمع

أول ظهور لهيفاء وهبي بقبلة على خدها بعد شفائها
AFP
هيفاء وهبي
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال تواجدها في المستشفى بعد الإعلان عن مرضها.

أول ظهور لهيفاء وهبي بقبلة على خدها بعد شفائهاهيفاء وهبي
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وعلقت الصفحة الرسمية لهيفاء على الصورة: "الحمد الله هيفاء تركت المستشفى ونشكر الرب على مرور هذه الأيام الصعبة".

وعبر محمد وزيري مدير أعمال النجمة هيفاء وهبي، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت حول الحالة الصحية لها، مؤكدا أن ما تردد حول إصابتها بالسرطان مجرد شائعات.

أول ظهور لهيفاء وهبي بقبلة على خدها بعد شفائهاهيفاء وهبي

كانت هيفاء وهبي أعلنت أن سبب غيابها يرجع إلى مرضها، وغردت منذ أيام قائلة: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".

المصدر: RT

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