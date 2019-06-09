ما زالت أخبار مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ودخولها المفاجئ إلى إحدى مشافي بيروت للعلاج، مثار حديث الشارع والصحافة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عائلة هيفاء تتكتم على طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت بها، مكتفية بالقول إنها في حالة تحسن مستمر.

ونقلت المصادر نفسها أن أحد أصدقاء الفنانة المقرّبين يراسل الأطباء خارج لبنان، ومن المتوقّع نقلها إلى إحدى العواصم الأوروبية في حال موافقتها على ذلك.

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وحسم مدير أعمال النجمة اللبنانية محمد وزيري الجدل حول حقيقة مرضها في الكبد وذلك بعد الأخبار والتكهنات التي انتشرت حول صحتها.

وأكد وزيري في تغريدة على "تويتر"، أن هيفاء تمر بظروف صحيّة صعبة إلا أن حالتها تتحسن كل يوم. وكتب وزيري: "توضيح بسيط حالة هيفا وهبي مفيهاش كلام كتير، نعم بتمر بحالة صعبة وهي أحسن دلوقتي"، وأضاف: "ظروف هيفا الصحيّة صعبة وكل يوم في تحسن".

المصدر: وكالات