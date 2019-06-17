نائب وزير الدفاع الروسي يشرف على مراسم تخريج دفعة من الضباط

جرت العادة أن يشهد منتصف شهر يونيو من كل عام تخريج دفعات جديدة من ضباط الأكاديميات والكليات العسكرية في القوات المسلحة الروسية.

وشهدت ساحة "بوكلونايا غورا" السبت 15 يونيو بصورة خاصة مراسم تخريج دفعة من الضباط الشباب في الجامعة العسكرية، بإشراف نائب وزير الدفاع الروسي ورئيس الإدارة السياسية العسكرية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الفريق أول، أندريه كارتابولوف.

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وأفاد المكتب الصحفي والإعلامي في وزارة الدفاع الروسية، بأن الجامعة العسكرية(أكاديمية لينين العسكرية السياسية سابقا)، خرّجت العام الجاري 649 ملازما شابا بمختلف التخصصات. ومن بينها التوجيه السياسي والعلوم الإنسانية والمالية والاقتصادية والحقوق واللغات الأجنبية والموسيقى العسكرية وغيرها.

وضمن خريجي الجامعة العسكرية المترجمون العسكريون الذين شاركوا في معظم الحروب والنزاعات العسكرية لتاريخ روسيا المعاصر.

يذكر أن الجامعة العسكرية للجيش الروسي تقوم في الوقت الحالي بتدريس الكوادر لمختلف الأسلحة والصنوف في الجيش الروسي والأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك الحرس الوطني الروسي، وجيوش 26 بلدا أجنبيا.

المصدر: تاس