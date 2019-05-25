ظهور منصب جديد في الجيش الروسي

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي بظهور منصب جديد في القوات المسلحة الروسية وهو منصب كبير العرفاء.

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وقال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء، ألكسندر دفورنيكوف، إن كبير العرفاء هو أول مساعد لقائد الفصيل والسرية. وبمقدوره أن يحل محل الضابط في أية لحظة ويضمن الضبط والربط ويحث الجماعة العسكرية على إحراز نجاح في التدريب القتالي والانتصار في القتال.

وأشار اللواء إلى أن المنصب الجديد الذي سيشغله أفضل العرفاء والعرفاء الأوائل من شأنه رفع سمعة العرفاء والإسهام في تعزيز الانضباط والنظام في الوحدات الفرعية للجيش الروسي.

وستجهز، حسب اللواء، في الفصائل والسرايا غرف خاصة من حيث يمارس كبار العرفاء أنشطتهم.

المصدر: لينتا. رو