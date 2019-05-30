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جريمة مروعة تهز مصر.. فتاة تغرز في صدر والدتها 40 طعنة!

مجتمع

جريمة مروعة تهز مصر.. فتاة تغرز في صدر والدتها 40 طعنة!
imageBROKER.com-© Frank Bienewald
صورة أرشيفية
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شهدت منطقة حلمية الزيتون في القاهرة يوم السبت الماضي جريمة قتل بشعة حيث أقدمت فتاة على طعن والدتها المسنة بـ 40 طعنة مقص وذبحت قطتها.

وتم الكشف عن الجريمة بعد أن تلقت الشرطة بلاغا بالعثور على جثة عجوز تبلغ من العمر 81 عاما وعليها آثار 40 طعنة في الصدر.

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كما عثرت الشرطة على قطة مذبوحة موضوعة فوق جثة الضحية.

وتبين أن القاتلة هي ابنة المجني عليها، خريجة كلية إعلام،  وأنها اتصلت بشقيقيها وأبلغتهما كيف أقدمت على قتل والدتهما وقطتها أيضا.

ولدى وصول الشقيقين شاهدا أختهما تقف عند مدخل الشقة وبجوارها جثة الوالدة والقطة النافقة فوقها. وشاهد الأخوان مقصا معدنيا في يدها يقطر دما وعندما حاولا الإمساك بها قامت بالاعتداء عليهما وأصابتهما بجراح.

وكشفت التحريات أن القاتلة مريضة نفسية منذ عدة سنوات وسبق أن خضعت لعلاج في أحد مستشفيات الطب النفسي.

المصدر: صحف مصرية

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