جريمة "شرف".. ذبح رجل أمام زوجته! (فيديو)

شهدت مدينة ميريولاجود الهندية "جريمة شرف" وحشية في وضح النهار، راح ضحيتها رجل قتل أمام زوجته في أحد شوارع المدينة.

وقتل براناي كومار، البالغ من العمر 24 عاما، أمام زوجته الحامل بعد خروجهما من المستشفى، في 14 سبتمبر الجاري. ويظهر الفيديو ملاحقة رجل لهما وهو يحمل ساطورا يضرب به براناي على رقبته، ويتجاهل توسلات زوجته التي حاولت منعه، ويتابع الهجوم حتى يقتله ويترك سلاح الجريمة ويهرب.

وقعت المأساة بعد تسعة أشهر فقط على زفاف الشاب وزوجته، بحسب صحيفة ميرور. وكانت الشرطة المحلية قد حذرت الزوجين من عواقب هذا الارتباط غير المرغوب فيه من قبل أهل العروسين على حد سواء، لانتمائهما لدرجات دينية وطبقية مختلفة.

ويعتبر أقارب براناي أن الهجوم وجريمة القتل أثارهما فيديو حفل الزواج، الذي نشره الزوجان على الفيسبوك. وكانت الشرطة قد استجوبت والد الزوجة، أمروتخا، قبل شهر من الحادثة، بخصوص احتمال هجوم من قبله على صهره الجديد.

كما أن الزوجة بنفسها تعتقد أن أباها وأخاها يقفان وارء جريمة قتل زوجها.

المصدر: لايف. رو