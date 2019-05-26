علاء مبارك: "نفسي أعمل عمرة بس محتاج واسطة"

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على تدوينة أحد متابعيه على موقع "تويتر"، والذي طالبه فيها بإيجاد واسطة للسفر إلى الخارج.

وداعب علاء مبارك أحد متابعيه وطالبه بإيجاد واسطة لحذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ليسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

وكتب علاء مبارك في تدوينته: "معندكش أنت عشان أشيل المنع من السفر إلي من 2011.. أروح أعمل عمرة في العشر الأواخر وارجع! نقول يارب".

😀معندكش انت عشان اشيل المنع من السفر الي من ٢٠١١ اروح اعمل عمرة فى العشر الاواخر وارجع! نقول يارب 🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 26 мая 2019 г.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورة للتدوينة التي نشرها علاء مبارك، وعلق أحد المدونين قائلا: "هذا حدث بالفعل وليس نكتة".

واحد كاتب لعلاء مبارك بيقول له معندكش وسطه اسافر بره . @AlaaMubarak_ رد عليه وقال له : معندكش انت عشان اشيل المنع من السفر الي من ٢٠١١ اروح اعمل عمرة فى العشر الاواخر وارجع! نقول يارب 🙏. 😂



دى مش نكته دا حدث بالفعل على فكرة 😎 pic.twitter.com/Ig6XxaeFzH — Hemaida Said (@_hemaida) 26 мая 2019 г.

😂ربنا يفكها عليك يارب ياأستاذ علاء ياابن الرئيس مبارك وهدعيلك وانا بعمل عمره والله🤲🏻 — misho🔊 (@mishobrof) 26 мая 2019 г.

المصدر: RT + تويتر