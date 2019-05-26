تلاميذ يعتدون على مراقبة وسط الشارع في الجزائر
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وثق مقطع فيديو اعتداء تلاميذ في الجزائر على إحدى المراقبات في مدرسة ابتدائية، حيث رشقوها بالبيض والطحين.
وأثر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، حيث وصفه متابعون بالمنظر المخزي.
من جانبها فتحت السلطات تحقيقا في الحادث وأوقفت بعض التلاميذ، إلا أن الضحية تنازلت عن حقها في ملاحقة المذنبين قضائيا، بحسب ما ذكرت "قناة" النهار الجزائرية.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
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