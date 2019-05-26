أشياء لا تصدق.. أطرف ما قاله المرضى تحت التخدير!

نشر أخصائيو التخدير، في المستشفيات والعيادات الخاصة والعامة، على موقع "ريديت" أطرف وأغرب ما سمعوه ورأوه من مرضاهم وهم في حالة التخدير.

وذكرت طبيبة التخدير الموقعة باسم "Karrrde" على "ريديت"، أن أكثر المسنين طلبوا مواعدتها قبل لحظات قليلة من دخولهم في "غيبوبة التخدير" قبل العملية.

وأشار طبيب آخر أن أحد مرضاه بقي يعزف فترة طويلة على غيتار كهربائي وهمي بعد أن استفاق من التخدير.

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أما المستخدم "willkill612"، فقد أكد أن أحد مرضاه من المراهقين غنى بصوت عال مقاطع من أغنية "شبح الأوبرا" قبل أن يسيطر عليه التخدير.

وقال المستخدم "Janski12" إن ما مر معه أثناء عمله في المستشفى لا ينسى أبدا، حيث بقي أحد المرضى يؤكد للجميع أنه سمكة قرش قبل أن يغفو بالتخدير.

وأضاف المستخدم "updoots4u"، أن أحد المرضى سأله بعد أن استفاق من التخدير عما إذا كان في الجحيم، فيما لمس شخص آخر خرج لتوه من التخدير شعر يده الكثيف وقال له :"يمكن صنع سجادة رائعة منه".

وأكد العديد من أخصائيي التخدير أن الكثير من المرضى لم يكتفوا بشكرهم والثناء عليهم بعد استفاقتهم من التخدير، بل راحوا يستعرضون أجزاء حساسة ومخجلة من أجسادهم.

المصدر: لينتا. رو