صور لم تُشاهد سابقا من زفاف هاري وميغان!
نُشرت سلسلة مكونّة من 16 صورة رائعة لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل، احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لعرسهما الملكي.
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Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex! Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex. Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018. The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day. A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful. Photo credit: Chris Allerton/Joe Short (B&W); PA (color) ©️SussexRoyal (B&W images and video)
وتكشف اللقطات المنشورة حديثا على حساب هاري وميغان المشترك في "إنستغرام"، عن لحظات خاصة لم تُشاهد سابقا لدوق ودوقة ساسيكس، ومواقف تجمع والدة ميغان (دوريا) مع الأمير تشارلز.
ويمكن رؤية الفتاة، التي أخذت باقة ورود ميغان ماركل، في الصور. كما ظهرت مربية الأمير جورج والأميرة تشارلوت، ماريا بورالو، في الصور الأخيرة للعرس الملكي، ولكن كيت غابت عن مجموعة اللقطات المصورة.
ويُصادف يوم 19 مايو الذكرى السنوية الأولى لزفاف دوق ودوقة ساسيكس، حيث تبادلا يمين الزواج في كنيسة القديس جورج داخل قلعة وندسور، العام الماضي. وأنجبت ميغان ماركل طفلها الملكي الأول، أرشي، في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: ذي صن