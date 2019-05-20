صور لم تُشاهد سابقا من زفاف هاري وميغان!

نُشرت سلسلة مكونّة من 16 صورة رائعة لزفاف الأمير هاري وميغان ماركل، احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لعرسهما الملكي.

وتكشف اللقطات المنشورة حديثا على حساب هاري وميغان المشترك في "إنستغرام"، عن لحظات خاصة لم تُشاهد سابقا لدوق ودوقة ساسيكس، ومواقف تجمع والدة ميغان (دوريا) مع الأمير تشارلز.

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ويمكن رؤية الفتاة، التي أخذت باقة ورود ميغان ماركل، في الصور. كما ظهرت مربية الأمير جورج والأميرة تشارلوت، ماريا بورالو، في الصور الأخيرة للعرس الملكي، ولكن كيت غابت عن مجموعة اللقطات المصورة.

ويُصادف يوم 19 مايو الذكرى السنوية الأولى لزفاف دوق ودوقة ساسيكس، حيث تبادلا يمين الزواج في كنيسة القديس جورج داخل قلعة وندسور، العام الماضي. وأنجبت ميغان ماركل طفلها الملكي الأول، أرشي، في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: ذي صن