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وأخيرا.. الكشف عن مكان ولادة ابن الأمير هاري!

مجتمع

وأخيرا.. الكشف عن مكان ولادة ابن الأمير هاري!
Gettyimages.ru WPA Pool / Pool
الأمير هاري وميغان ماركل
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نُشرت شهادة ميلاد ابن دوق ودوقة ساسيكس، أرشي هاريسون، التي كشفت عن مكان ولادته الفعلي.

وأنجبت دوقة ساسيكس طفلها الملكي في مستشفى بورتلاند الخاص، في ويستمنستر، والذي يكلّف زهاء 20 ألف جنيه إسترليني.

وكسرا للتقاليد الملكية، لم يعلن الزوجان عن مكان ولادة ابنهما، قائلين إنهما يريدان الحفاظ على خصوصية الولادة.

وانتشر الكثير من التكهنات حول ولادة ماركل في المنزل، ولكن تأكد للجميع الآن أن دوق ودوقة ساسيكس اختارا مستشفى خاصا بدلا من ذلك.

وفي الشهادة، أُدرج اللقب الوظيفي لميغان على أنه "أميرة المملكة المتحدة"، وهو لقب دوقة كامبريدج نفسه المدرج في شهادات: جورج وتشارلوت ولويس.

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وتعد بورتلاند من الأماكن المفضلة للمشاهير عندما يتعلق الأمر بمستشفيات الولادة، مع وجود قائمة من مرضى الدرجة الأولى في قوائمها.

ويوفر المستشفى بعض الخيارات الفاخرة للغاية بالنسبة للأمهات الجدد، بما في ذلك الشمبانيا وجراد البحر.

وأنجبت فيكتوريا بيكهام، زوجة اللاعب الشهير ديفيد بيكهام، طفلين من أطفالها الأربعة في مستشفى بورتلاند.

وكشفت التقارير أن الأمير هاري كان بجانب زوجته أثناء الولادة، واعترف فيما بعد أنه لم ينم إلا لساعات قليلة، ما يشير إلى أن ميغان قضت معظم الليل تعاني من المخاض.

وقدم الزوجان ابنهما، أرشي، لعامة الشعب بعد يومين من الولادة، حيث قالا إنه كان "حزمة الفرح" الصغيرة بالنسبة لهما.

المصدر: ميرور

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