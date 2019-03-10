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مشاهير العالم في حفل زفاف نجل أغنى رجل في الهند (صور+فيديو)

مجتمع

مشاهير العالم في حفل زفاف نجل أغنى رجل في الهند (صور+فيديو)
indianexpress
عرس أكاش أمباني وشلوكا ميهتا
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شهدت مدينة مومباي، أمس السبت، عرسا ضخما لنجل الملياردير الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند ورئيس مجموعة ريليانس للصناعات، حضره مشاهير كبار من العالم أجمع.

وكان بين الحضور ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا.

وشوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمباني (28 عاما) ونشرت مجموعة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

والعروس شلوكا ميهتا (28 عاما) ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة "روزي بلو" المملوكة للعائلة.

وأمباني، الذي تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل في آسيا، وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس، بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.

Reuters
بان كي مون صحبة زوجته
Reuters
طوني بلير وزوجته

المصدر: رويترز

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