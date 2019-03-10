مشاهير العالم في حفل زفاف نجل أغنى رجل في الهند (صور+فيديو)

شهدت مدينة مومباي، أمس السبت، عرسا ضخما لنجل الملياردير الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند ورئيس مجموعة ريليانس للصناعات، حضره مشاهير كبار من العالم أجمع.

وكان بين الحضور ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا.

وشوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمباني (28 عاما) ونشرت مجموعة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

#AkashShlokaWedding: Here's a glimpse of the floral decor at Mukesh Ambani's Antilia. pic.twitter.com/vG2btnNUbn — Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) 9 mars 2019

والعروس شلوكا ميهتا (28 عاما) ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة "روزي بلو" المملوكة للعائلة.

وأمباني، الذي تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل في آسيا، وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس، بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.

Reuters

Reuters

Video : KING KHAN @iamsrk shaking with Ranbir Kapoor & Akash Ambani at his wedding 😍❤️ #AkashShlokaWeddingpic.twitter.com/djYcdeyuld — Team Shah Rukh Khan ✪ (@teamsrkfc) 9 mars 2019

Glimpses of decoration of the venue of the one of the biggest Indian wedding ! #AkashAmbanipic.twitter.com/7hiPyqpdGM — SANJAY BAFNA (@sanjaybafna) 9 mars 2019

المصدر: رويترز