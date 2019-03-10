مشاهير العالم في حفل زفاف نجل أغنى رجل في الهند (صور+فيديو)
شهدت مدينة مومباي، أمس السبت، عرسا ضخما لنجل الملياردير الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند ورئيس مجموعة ريليانس للصناعات، حضره مشاهير كبار من العالم أجمع.
وكان بين الحضور ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا.
وشوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمباني (28 عاما) ونشرت مجموعة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.
Woah whatta couple! @iamsrk and @gaurikhan make for a royal couple at #AkashAmbani and #ShlokaMehta's wedding in Mumbai pic.twitter.com/lOcWKQ1iTU— BombayTimes (@bombaytimes) 9 mars 2019
#AkashShlokaWedding: Here's a glimpse of the floral decor at Mukesh Ambani's Antilia. pic.twitter.com/vG2btnNUbn— Mumbai Mirror (@MumbaiMirror) 9 mars 2019
والعروس شلوكا ميهتا (28 عاما) ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة "روزي بلو" المملوكة للعائلة.
وأمباني، الذي تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل في آسيا، وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس، بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.
Video : KING KHAN @iamsrk shaking with Ranbir Kapoor & Akash Ambani at his wedding 😍❤️ #AkashShlokaWeddingpic.twitter.com/djYcdeyuld— Team Shah Rukh Khan ✪ (@teamsrkfc) 9 mars 2019
Glimpses of decoration of the venue of the one of the biggest Indian wedding ! #AkashAmbanipic.twitter.com/7hiPyqpdGM— SANJAY BAFNA (@sanjaybafna) 9 mars 2019
@iamsrk in akash ambani and shloka mehta wedding #AkashShlokaWeddingpic.twitter.com/xQZxTQd2cz— Nishu (@__Nishu_) 9 mars 2019
المصدر: رويترز