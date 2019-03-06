كلب ينتزع ذراع طفل من مكانها!

هاجم كلب طفلا صغيرا ومزق ذراعه، في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك عندما مد الطفل ذراعه عبر سياج معدني يفصل بين منزله ومنزل الجيران.

ويعيش في فناء الجيران كلبان، هاجم أحدهما الطفل (4 سنوات) ومزق ذراعه وبترها من مكانها، حيث كانت ممدوة داخل السياج عندما نفذ الكلب هجومه.

وعقب الحادثة، جرى إسعاف الطفل إلى مشفى أطفال في مدينة "سولت ليك سيتي"، في حين أكدت مديرية إطفاء مدينة لايتون أن وضع الطفل أصبح مستقرا عقب خضوعه لعمل جراحي طارئ.

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وقام نحو 10 عناصر شرطة بدخول فناء الجيران والبحث عن الذراع المبتورة للطفل، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليها، ما يرجح فرضية مروعة حول ابتلاع الكلب لها.

وادعى الجيران أن الكلبين لم يهاجما أو يعضا أحدا من قبل، إلا أن وكالة مراقبة الحيوانات أخذتهما من الفناء ووضعتهما في الحجز.

كما رجح رئيس مديرية الإطفاء، جايسون كوك، أن يكون الطفل قد لاعب الكلاب بطريقة مشابهة قبل ذلك، إلا أن الأمور قد اتخذت منحى مأساويا في المرة الأخير.

المصدر: Fox News