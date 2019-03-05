صلصة حارة تنقذ رجلا وكلبه من عاصفة ثلجية علقا وسطها

نجا رجل وكلبه بأعجوبة بعدما علقا 5 أيام في سيارة وسط عاصفة ثلجية، حيث تمكنا من البقاء على قيد الحياة لتناولهما صلصة حارة، كان الرجل قد نسيها في جيب السيارة.

وجرت الحادثة في غابة نائية تقع في ولاية أوريغون الأمريكية، عندما وجد، جيرمي تيلور، نفسه عالقا مع كلبه وسط الثلوج المتراكمة، عقب عاصفة ثلجية ضربت تلك الولاية.

ولسوء الحظ، لم يكن بحوزة الرجل أي طعام في السيارة، ما دفعه للبحث جيدا بداخلها، ليعثر في نهاية المطاف على صلصة طعام كان قد نسي التخلص منها، أتت مع وجبة سريعة طلبها سابقا.

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وخلال الورطة التي وقع بها، كان تيلور يذوب الثلج ليشرب الماء ويقوم بتشغيل محرك سيارته دوريا، كي لا يموت متجمدا مع كلبه.

ولحسن الحظ، عثر مغامر بالصدفة على الرجل وكلبه، بينما كان يتزلج في تلك المنطقة البعيدة من الغابة، في 1 مارس الجاري، ليقوم بإبلاغ السلطات التي أرسلت مباشرة فرق إنقاذ إلى المكان، وجرارا ثلجيا ليخرج السيارة من ركام الثلوج.

وعلى الرغم من بقاء الرجل وكلبه عالقين لعدة أيام في السيارة، إلا أنهما خرجا من المأزق بصحة جيدة، إذا استثنينا حالة الجوع المفرط الذي عانوا منه.

المصدر: CBS News