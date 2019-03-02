ياسمين الخطيب: تزوجت 3 مرات ولكن فشلت

تحدثت الإعلامية ياسمين الخطيب عن حياتها الشخصية وزواجها 3 مرات، مشيرة إلى أن مشاكل الانفصال لم تكن بسببها لأنها تعي عيوبها جيدا وتسعى لتفاديها.

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وبررت الإعلامية المصرية في تصريحات تلفزيونية، سبب فشل زيجاتها الثلاث قائلة: "أنا عنيدة وعصبية بحب نفسي، وأضعها في المقدمة، وده مش عيب، وهذه الصفات لم تكن سببا في فشل الزواج، ولكن في المرة الأولى كان بسبب اختلاف الطباع، خاصة أني تزوجت صغيرة، وقدرتي على اختيار الشخص المناسب كانت قليلة، وسبب فشل الزواج الثالث من المخرج خالد يوسف، هو أن الظروف كانت غير مناسبة لاستمرار الزواج".

وأكدت أن زواجها السري لم يكن ليستمر بشكل سري للأبد، وكانت متفقة مع زوجها على الإفصاح عن زواجهما فيما بعد، ولكن تم الانفصال قبل الإفصاح عنه، مضيفة بأن خيانة الرجل للزوجة سببها أن الأول "عينه فارغة"، ويرغب في التجديد.

وأشارت إلى أنها تمكنت من الحصول على حقها من أزواجها السابقين بعد خيانتهم لها، كما أنها انتصرت في النهاية قبل أن تقرر الانفصال عنهم.

وكانت ياسمين الخطيب أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد تداول صور لها مع المخرج خالد يوسف، لتؤكد بعدها أنها كانت زوجته، وأن هذه الصور قديمة.

المصدر: قناة النهار