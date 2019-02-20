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بعد عيشه في تركيا 14 عاما.. عجوز بريطاني يعلن إسلامه

مجتمع

بعد عيشه في تركيا 14 عاما.. عجوز بريطاني يعلن إسلامه
Reuters UMIT BEKTAS
جامع آيا صوفيا في تركيا
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أعلن مواطن بريطاني (72 عاما)، إسلامه في مدينة "فتحية" جنوبي تركيا، وغير اسمه من كليف بيتر إلى جميل.

وعاش كليف بيتر باربر، في المدينة التركية بولاية "موغلا" جنوبي تركيا 14 عاما، وتعرف خلال تلك الفترة على تعاليم الإسلام وتقاليده.

وتوجه باربر إلى دار الإفتاء في المدينة، معلنا رغبته في اعتناق الإسلام، وقام المسؤولون باتخاذ الإجراءات اللازمة، فنطق الشهادتين واختار لنفسه اسم "جميل".

وأهدى المسؤولون في داء الإفتاء لجميل، نسخة من القرآن الكريم وكتبا دينية.

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وقال جميل، في تصريحات للصحفيين بعد إشهار إسلامه، إن "قراءاته عن الإسلام ونبيه الكريم (ص)، غرست فيه حب الدين وجعلته يقدم على هذه الخطوة".

المصدر: الأناضول

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