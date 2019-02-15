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أردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يقبلنا لأننا مسلمون

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أردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يقبلنا لأننا مسلمون
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام تركيا إليه بسبب كونها بلد مسلم.

وقال أردوغان في حديث لقناة A Haber بث اليوم الجمعة: "لا يقبلنا الاتحاد الأوروبي لأننا مسلمون. فليقولوا ذلك صراحة، لكنهم لا يستطعون".

واتهم أردوغان القادة الأوروبيين بازدواجية المعايير تجاه بلاده، معتبرا أنهم "يقولون شيئا أمام الكاميرا، وشيء آخر خلف الأبواب المغلقة".

كما أشار إلى أن بروكسل تعرقل مساعي بلاده لعضوية الاتحاد إذ "يزيد باستمرار  شروطه بخصوص العضوية، فقد بدأها بـ 15 مطلبا ورفعها إلى 35".

وتسعى تركيا منذ عقود إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، ورفعت طلبا رسميا بهذا الشأن عام 1987، لكن خلافات بين الطرفين تسببت بتعثر المفاوضات منذ إطلاقها في 2005 وحالت دون التوصل إلى اتفاق.

وحتى الآن تم فتح 16 ملفا تفاوضيا من أصل 35 متعلق بانضمام تركيا إلى الاتحاد.

المصدر: وكالات


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