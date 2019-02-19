رواد الإنترنت ينتقدون إعلانا لتكبير الصدر! (فيديو)

انتقد مستخدمو مواقع الإنترنت في الصين إعلانا انتشر على يوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن شرب منتج غذائي معين يساهم في تكبير الثدي.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن الإعلان يصور فتيات على شاطئ البحر يروجن لمشروب جوز الهند المعبأ في عبوات معدنية ويتغنين بفوائده "الصحية".

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وتقول إحدى الجمل الدعائية لمشروب جوز الهند: "إن تناول كميات كبيرة من حليب جوز الهند يوميا يؤدي لزيادة في حجم الثديين".

وعبر الكثيرون من رواد الإنترنت عن سخطهم وعدم رضاهم عن "هذا الإعلان الغبي". واعتقد أحدهم أن أحدا ما فبرك هذا الفيديو، لكنه قال بعد أن شاهده: "اعتقدت أن الموضوع عبارة عن لعبة فوتوشوب، والآن أدركت أن الفيديو حقيقي وليس مزحة".

وأكد رواد الشبكة العنكبوتية في الصين أن إغراءات ووعود الشركة المنتجة لهذا المشروب كاذبة، وهي وعود غير قابلة للتصديق، "إنها علامة تجارية قديمة وموجودة منذ سنوات عديدة، وما زالت بحاجة إلى القيام بمثل تلك الإعلانات! إنه أمر مخيب للآمال".

المصدر: لينتا. رو