شاهد أطول فيديو إعلاني في العالم!

عرضت وكالة الإعلانات "Wieden+Kennedy São Paulo " على قناتها على موقع يوتيوب فيديو دعائيا "لا نهاية له"، لمزيل عرق من ماركة "Old Spice‎".

ويتكون فيديو إعلان مزيل العرق من مجموعة مشاهد، مفتوحة على بعضها البعض، توحي بصريا وموضوعيا بعدد لا نهائي لها من خلال التكرار والإعادة.

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وتتكرر في مشاهد الفيديو عبارة "رائحة رائعة إلى الأبد مع أولد سبايس الجديد" التي يكررها أبطال الفيديو باللغتين الإنجليزية والإسبانية وبشكل دوري، لأن الحملة الدعائية موجهة لسكان دول أمريكا اللاتينية.

وتشارك في المشاهد الإعلانية "كائنات فضائية" وفنانون مشهورون وعلى رأسهم الممثل الشهير، تيري كروز.

كما أطلقت شركة "Old Spice" موقعا على الإنترنت يعرض إعلانات منتجاتها للعطور والمواد التجميلية دون توقف. وأصبحت الحملة الإعلانية على قناة "Woohoo" التلفزيونية، أطول حملة إعلانية في تاريخ التلفزيون، وسجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث امتد عرض الإعلانات لـ 14 ساعة متواصلة.

المصدر: لينتا. رو