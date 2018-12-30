"مع الحب لا شيء يهم".. أجمل فيديو لعام 2018!

نشر موقع "Sostav" الإلكتروني المختص بالدعاية والتسويق والإبداع، نتائج مسابقة أفضل فيديو إعلاني في روسيا لعام 2018.

وأكد موقع "Sostav"، أن التصويت على أفضل فيديو إعلاني، شارك فيه 67.6 ألف من رواد الإنترنت، و2.2 ألف من الخبراء، أخذ برايهم لدى إعلان النتائج.

وسيمنح الفائزون جائزة "أوسكار الإعلان الروسي" (السمكة الكبيرة) أعرق جوائز موقع "Sostav" السنوية، والتي تمنح للفائزين في مسابقة المشاريع الإعلانية المبدعة.

وفاز الفيلم القصير "مع الحب لا شيء يهم" بجائزة أفضل فيديو إعلاني لعام 2018، وهو يتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، ويصور مجموعة حالات لعلاقات حب أبطالها نساء ورجال من مختلف الأعمار، يجمعهم الحب الذي يكفي للتغلب على جميع المصاعب في الحياة.

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أما أفضل دعاية تجارية، فقد ذهبت لسلسلة من مقاطع الفيديو للترويج لبنك "توتشكا".

أما أفضل فيديو لمشروع اجتماعي فقد كان من نصيب فيديو بعنوان "اختبار الأبوة"، الذي يتحدث عن علاقة الأطفال واليافعين بآبائهم ويسلط الضوء على الفجوة بين الأهل والأبناء.

المصدر: لينتا. رو