مقاطعة أوروبية تمنح موظفيها إجازات من نوع خاص

وافق مجلس اسكتلندي رسميا على منح الموظفين "إجازات عمل آمنة"، في حال تعرضهم لحوادث عنف منزلي.

وقام مجلس "South Ayrshire" في مقاطعة "Ayrshire" الاسكتلندية، بالسماح للشركات بمنح أولئك الموظفين "إجازات آمنة" لعشرة أيام، كحد أقصى، لكي يتمكنوا من توفير الدعم اللازم والمساعدة لأنفسهم ولعائلاتهم.

وتسمح "الإجازة الآمنة" للموظفين بزيارة الأطباء والخضوع للعلاج الطبي الضروري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي، وكذلك زيارة المنظمات المعنية بدعم ضحايا العنف المنزلي.

واستوحى المجلس الاسكتلندي التشريع السابق من قانون مماثل أقر مؤخرا في نيوزيلندا، حيث وافق أعضاء المجلس بالإجماع على التشريع، في شهر ديسمبر الماضي، وجرت الموافقة عليه مؤخرا.

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وفي تعليقه على الخبر، تحدث عضو المجلس الاسكتلندي، بيتر هيندرسون، قائلا، إن "منح الموظفين المعتدى عليهم إجازة آمنة لعشرة أيام، يعطيهم الوقت الذي يحتاجونه لطلب المساعدة والدعم اللازم، دون التعرض للقلق حول دخلهم المالي أو استخدام أيام من إجازتهم السنوية، ما يساعد على تغير حياة هؤلاء الأشخاص إلى الأبد.. وذلك من خلال اتخاذ خطوات أولية تجاه الحصول على حياة أكثر أمانا، لهم ولعائلاتهم".

وكانت نيوزيلندا قد أقرت، في يوليو 2018، قانونا جديدا لحماية ضحايا العنف المنزلي، لتصبح ثاني دولة في العالم تتبنى إجراء من هذا النوع، بعد الفلبين.

المصدر: BBC News