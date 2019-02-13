"أرقام صادمة".. بريطانيا تكشف أعداد المصابين بحوادث الطعن خلال عامين

كشفت وكالة الصحة الوطنية في إنجلترا "NHS England"، عن أعداد المصابين في حوادث الطعن المقلقة التي تعاني منها المدن الكبرى هناك.

وذكرت الوكالة البريطانية أن أعداد الجرحى الأطفال والمراهقين الذين دخلو المشافي إثر حوادث طعن، فاقت الألف، في عامي 2017 و2018، ممن تراوحت أعمارهم بين 10 و19 سنة.

ويدل الرقم السابق على زيادة غير مسبوقة في أعداد ضحايا الطعن من الأطفال والمراهقين، بنسبة 54% بالمقارنة مع الإحصائيات الرسمية قبل خمس سنوات.

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وفي إطار ما سبق، أكدت المشافي أن أعداد الجرحى الإناث في تزايد مع مرور السنوات، وأن نوعية الإصابات تزداد خطورة، وكذلك حوادث الطعن أصبحت تستهدف أعمارا أصغر من ذي قبل.

وخلال الخمس سنوات الأخيرة، تزايدت الإصابات الخطيرة بين ضحايا حوادث الطعن بشكل ملحوظ، من 656 إصابة خطيرة في عامي 2012-2013، إلى 1012 في عامي 2017-2018.

وما يقلق أكثر، هو تأكيد أطباء بريطانيين أن العدد الواقعي للضحايا يفوق الإحصائيات الرسمية السابقة، لأن بعضهم يلجأ لمراكز الحالات الطارئة (A&E) لتلقي العلاج، وليس للمشافي.

المصدر: BBC News