مصر.. القضاء يصدر حكما في جريمة بشعة هزت الشارع المصري

أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على ربة منزل لقتلها طفلة وإحراق جثتها داخل فرن بلدي بعد سرقة قرطها الذهبي بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب في أسيوط.

واتخذت محكمة جنايات أسيوط بإجماع الآراء قرارا بالإعدام شنقا بحق المواطنة اعتماد فرحان عثمان مرسي(25 سنة)، والمدانة بقتل الطفلة شهد حمدي عبدالله 5 سنوات وإشعال النيران في جثتها بفرن بلدي داخل مسكنها بعد سرقة قرطها الذهبي.

وفي التفاصيل، قامت المرأة باستدراج الطفلة التي كانت تلعب أمام منزلها بمفردها، إلى مسكنها مستغلة صغر سنها وعلاقة الجيرة، وما أن ظفرت بها داخل البيت حتى خنقتها مستغلة ضعف مقاومتها .

وحين تأكدت أن الطفلة فارقت الحياة، قامت المتهمة بنزع قرط ذهبي من أذن المجني عليها ووضعت جثتها داخل كيس بلاستيكي وأخفته في منزلها وذهبت إلى مدينة منفلوط لبيع القرط الذهبي حيث ساعدها سائق بذلك مقابل نسبة في المبلغ المالي وبالفعل نجحا في بيعه بمبلغ 1313 جنيها حصلت المتهمة على 600 جنيه وأخذ شريكها السائق باقي المبلغ نظير تسهيل العملية.

وبعد العودة إلى منزلها وجدت أهل الطفلة يبحثون عنها، فقامت بوضع جثة المجني عليها داخل فرن بلدي أعلى مسكنها وأضرمت النيران فيها لإخفاء معالم الجريمة.

وشاهد أهل المجني عليها دخانا كثيفا يخرج من المنزل ورائحة كريهة، فأبلغوا على الفور مركز الشرطة الذي ألقى القبض على الجانية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية