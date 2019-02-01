زاخاروفا تصدّ صحفيا بلغاريا حاول إهداءها قطعة من جبن بلاده

رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قبول قطعة من الجبنة البلغارية أهداها لها صحفي بلغاري، وأشارت إلى أنها تفضل الجبنة الروسية.

وخلال إيجاز صحفي في وزارة الخارجية الروسية تذكّر الصحفي البلغاري الصحفي الأوكراني رومان تسيمباليوك الذي زعم أنه لا توجد حاليا في روسيا أجبان لذيذة، و"لا يوجد للأسف ما يؤكل هناك".

وحاول الصحفي البلغاري ممازحة زاخاروفا وقال إنه قد أحضر الهدية من وطنه حتى "لا يجوعوا" في موسكو، فردت عليه زاخاروفا: "شكرا لدي جبنة محلية".

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وفي وقت سابق، علقت زاخاروفا على "المجاعة" في روسيا، وكتبت في "فيسبوك": "دعاية كييف تكتسب زخما".

المصدر: نوفوستي