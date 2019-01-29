مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي تعلن عن لجنة التحكيم لعام 2019

أعلنت مسابقة أندريه ستينن الدولية للتصوير الصحفي عن أعضاء لجنة التحكيم الدولية، التي تضم عدداً من أبرز المصورين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات العالمية، ووكالات التصوير والأنباء.

يتألف فريق لجنة التحكيم للمسابقة لدورة عام 2019 من: جيمس هيل - المصور البريطاني لصحيفة نيويورك تايمز، ثاني أكبر صحيفة في الولايات المتحدة، بيتر بيتزر رئيس وكالة التصوير laif، مدير سوق الإعلام الألماني في مجال السياحة والتصوير الصحفي، أليس غابرينر - التي تترأس مجلة التايم، وهي واحدة من أشهر المجلات الأسبوعية في الولايات المتحدة، تشو بو هي - نائب مدير وكالة يونهاب للأنباء، وهي وكالة أنباء رائدة في كوريا الجنوبية؛ خوان أردوندو - المصور الكولومبي الأمريكي، مؤلف قصص صور حقوق الإنسان من أمريكا الجنوبية والوسطى المعاصرة؛ سيرغي إلنيتسكي - المصور الروسي لوكالة الصحافة الأوروبية(epa) لأكثر من 15 عاماً؛ ألبرتو برينا - مؤسس ومنسق المهرجان السنوي "أخلاقيات التصوير" في لودي الإيطالية.

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في هذا الاطار أشار جيمس هيل، مصور نيويورك تايمز قائلاً: "من المهم جداً أن نتذكر الزملاء المصورين، الذين لقوا حتفهم أثناء العمل في مناطق النزاع. وهذه المسابقة، بالنسبة لي، هي شهادة لائقة على أهمية أعمال أندريه ستينين."

أما بيتر بيتزر، رئيس وكالة التصوير laif فقد أكّد قائلاً: "إنه لشرف وامتياز كبيرين، أن يصبح المرء عضواً في لجنة تحكيم مسابقة أندريه ستينين، التي تهدف إلى الدعم الكامل للمصورين الصحفيين الشباب في عملهم المهم للغاية، فالعالم الحديث يحتاج إلى مصورين صحفيين أقوياء".

في حين علقت أليس غابرينر، رئيسة قسم التصوير في مجلة التايم قائلة: "نحن نعيش في عصر يتم فيه التقاط ملايين الصور وتوزيعها يومياً. الأهم في ظل هذه الظروف يصبح من المهم التعرف وتحديد وتسليط الضوء على الأعمال الأكثر أهمية، في عالم التصوير الفوتوغرافي. أتطلع إلى اللحظة التي أرى فيها جيلاً جديداً يروي قصته باستخدام تقنيات الصور."

ألبرتو برينا، مؤسس ومنسق المهرجان السنوي "أخلاقيات التصوير" نوه قائلاً: "أن تصبح مشاركاً في مسابقة أندريه ستينين تعني المساهمة في دعم مجتمع المصورين. يسعدني الانضمام إلى لجنة التحكيم، وهي مجموعة مذهلة من المحترفين، وليس ذلك لكونها فرصة رائعة لتعلم شيء جديد من زملائي فحسب، وإنما لأنها أيضاً فرصة رائعة لمشاطرة الخبرة مع الآخرين أثناء عمل لجنة التحكيم".

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وعلق تشو بو هي، نائب مدير قسم البث الاذاعي في وكالة يونهاب للأنباء قائلاً: "إن المشاركة في مسابقة التصوير الصحفي الدولية كعضو في لجنة التحكيم هي فرصة ثمينة ونادرة، لذلك وافقت على قبول دعوة من وكالة "روسيا سيغودنيا". وأنا واثق من أن مهمة المصور الصحفي هي نقل الأحداث مباشرة من أرض الواقع، وحفظ هذه الصور للتاريخ. ومن خلال المشاركة في هذه المسابقة الهامة، يقوم الصحفيون الشباب بإحياء ذكرى أندريه ستينن، الذي يمثل قدوة لهم ليصبحوا أكثر شجاعة وعشقاً لعملهم".

في عام 2019، سوف يتنافس المتقدمون للحصول على الجوائز في خمس فئات. هناك فئة أخرى وهي "الإلهام"، أضيفت إلى الفئات التي تم الاعلان عنها العام الماضي وهي - "الأخبار الرئيسية" ، "الرياضة" ، "كوكبنا" ، "بورتريه لبطل من هذا الزمان". وهذه الفئة "الإلهام"، سوف تشمل صوراً فردية، تعرفنا على مصدرا أو تعبيراً عن الإلهام. مثل صور الطبيعة، أو المجموعات العرقية الحية، وصور الأطفال والبالغين في أساليب وأنماط مختلفة. في بقية الفئات يمكن للمتسابقين تقديم عمل واحد في فئات "صورة فردية" و "سلسلة". علماً أن قبول الأعمال في مسابقة 2019 سوف يستمر حتى 28 شباط/فبراير وذلك على الموقع stenincontest.com.

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كما أصبح من الممكن الآن تقديم طلب المشاركة في مسابقة أندريه ستينن الدولية للتصوير الصحفي باللغة الصينية، وسوف يتاح للمستخدمين المتحدثين باللغة الصينية إمكانية الوصول إلى المعلومات بلغتهم الأصلية حول المراحل الرئيسية للمنافسة - الموعد النهائي لقبول الأعمال، وتاريخ الإعلان عن القائمة النهائية وبدء تصويت المستخدم لأفضل عمل....وغيرها.

يشار إلى إن قيمة جوائز المسابقة في عام 2019 هي 100 ألف و 75 ألف و50 ألف روبل للمركز الأول والثاني والثالث على التوالي في كل فئة. وسيحصل الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة ستينين على 700000 روبل. أياً كان الأمر فإنه مجرد وجود فرصة متاحة للصحفيين المصورين الشباب لإظهار أعمالهم في المواقع الروسية والدولية هي بحد ذاتها ذات أهمية كبيرة - فقد أصبحت جولة المعرض للفائزين في المسابقة جزءاً لا يتجزأ منها، والتي تضم عدة عشرات من المدن في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

في عام 2019 تقدمت المؤسسات الإعلامية الدولية باعتبارها جهات شريكة لمسابقة ستينين الدولية وهي: وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء Askanews والمؤسسة الإعلامية القابضة Independent Media ووكالة الأنباء Notimex ووكالة الأنباء ANA وقناة وموقع RT و Shanghai United Media Group SUMG والموقع الالكتروني لصحيفة China Daily ووكالة الأنباء PNA والبوابة الالكترونية لصحيفة اليوم السابع AlYoum AlSabee

المصدر: RT