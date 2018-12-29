تشاووش أوغلو: سنواصل تعاوننا مع روسيا وإيران بشأن سوريا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، عزم بلاده على مواصلة التعاون مع روسيا وإيران حول سوريا وغيرها في المنطقة.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عقد في موسكو لقاء رفيع المستوى بشأن سوريا، قال تشاووش أوغلو إن بلاده وروسيا تمتلكان إرادة مشتركة لتطهير الأراضي السورية من كافة المنظمات الإرهابية.

وأضاف: "باعتبارنا ضامنين لمسار أستانا، فإننا ندافع عن وحدة تراب سوريا وكيانها السياسي، ونعارض جميع الجهود التي من شأنها الإخلال بهما".

وفي وقت سابق السبت، شارك تشاووش أوغلو ولافروف، إلى جانب وزيري الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والتركي، خلوصي أكار، وقادة الأجهزة الاستخباراتية للبلدين، في محادثات نوقشت خلالها التطورات الأخيرة في سوريا.

المصدر: الأناضول