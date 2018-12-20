 
مباشر

موسكو: سنصوب صواريخنا نحو أوروبا إن نشرت واشنطن صواريخ فيها

أخبار روسيا

موسكو: سنصوب صواريخنا نحو أوروبا إن نشرت واشنطن صواريخ فيها
Sputnik MIKHAIL VOSKRESENSKY
صواريخ "توبول" الروسية العابرة للقارات (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l81j

أكد الكرملين أن روسيا ستصوب صواريخها نحو الأنظمة الصاروخية الأمريكية في أوروبا في حال نشرت واشنطن صواريخ هناك بعد انسحابها المحتمل من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في حديث لبرنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الأولى الروسية، اليوم الخميس: "بعد الانسحاب (الأمريكي) من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى قد يتم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في دول أوروبية، مثلما كان الأمر في عهد الحرب الباردة".

وأضاف: "نشر هذه الصواريخ واحتمال تصويبها نحو روسيا سيؤدي إلى تصويب الترسانة الصاروخية الروسية باتجاه تلك الصواريخ من أجل الحفاظ على ميزان القوى".

إقرأ المزيد
بوتين يشير إلى عدم إجماع العالم على احتواء سباق التسلح

وأضاف أنه "بالتالي سيكون هناك تكرار للوضع الذي شهدناه في الماضي".

وجاء ذلك ردا على طلب الصحفيين التعليق على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي، الخميس 20 ديسمبر، بشأن أسفه للتقييم غير الجدي لمخاطر حرب نووية من قبل البعض.

وأكد بوتين أن روسيا لا تسعى لسباق تسلح، بل للحفاظ على ميزان القوى، وأن الوضع سيكون غير قابل للتنبؤ في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. أسئلة تسببت في ضحك بوتين بمؤتمره الصحفي السنوي