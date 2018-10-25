اعتنق الإسلام في السجن فوقع في شباك خلية إرهابية  

كشف مصدر أمني عن تجنيد خلية إرهابية لم يسمها، أحد سكان مدينة نيقولايفسك على الآمور في الشرق الأقصى الروسي، مستغلة اعتناقه الإسلام ونيته التوبة خلال قضائه مدة حبسه بجرم شائن.

وقال مصدر مطلع في الهيئات الأمنية الروسية: "خلال وجوده في السجن بعد إدانته بتهمة السّطو المسلح، اعتنق الإسلام ونحن نعتقد، أن الإرهابيين قاموا في تلك الفترة بتجنيده".

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وأشار المصدر، إلى أن رجال الأمن يتحققون في الوقت الراهن، من اتصالات وعلاقات المشتبه به.

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء أن رجال الأمن في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي، أوقفوا أحد سكان مدينة نيقولايفسك على الآمور، بتهمة التحضير لتفجيرات في المرافق الاجتماعية في المدينة.

المصدر: "إنترفاكس"