روسيا وإيطاليا توقعان على حزمة من الاتفاقيات

وقعت روسيا وإيطاليا في ختام المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على حزمة من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.

وقد وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية مع شركة "فيريتي غروب" الإيطالية لإنشاء مؤسسة مشتركة لتوطين صناعة السفن الخاصة في روسيا.

كما اتفق الصندوق الروسي مع شركة "أدلر بيلتزر غروب" الإيطالية لصناعة معدات للسيارات للاستثمار المشترك في توسيع نطاق عمل الشرطة الإيطالية في روسيا. وينوي المشروع المشترك الأول لهما الاستثمار في بناء مصنع جديد لصناعة مواد للعزل الحراري والصوتي للسيارات في مدينة تولياتي الروسية.

ووقع الصندوق مع شركة "آناس" الإيطالية اتفاقية حول استثمارات مشتركة في مشروع تطوير الطرق في روسيا، وخاصة قسم من الطريق "أم 4" بالقرب من مدينة كراسنودار جنوب روسيا وطريق "موسكو – نيجني نوفغورود – قازان".

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ووقعت شركة "تايف" الروسية مع شركة "بيو أون" الإيطالية اتفاقية حول تنفيذ مشروع لإنتاج البلاستيك الحيوي.

كما تم توقيع اتفاقية التعاون بين الجمعية الصناعية الإيطالية "كونفيندوستريا روسيا" وبين المنظمة الاجتماعية الروسية "ركيزة روسيا"، اللتين تنفذان عددا من المبادرات لتكثيف التعاون بين أوساط الأعمال الروسية والإيطالية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى مع رؤساء عدد من الشركات الإيطالية الكبرى بحضور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأكد أن موضوع الاستثمارات كان من بين المواضيع الرئيسية لمباحثاته مع كونتي.

المصدر: إنترفاكس