بوتين: روسيا وإيطاليا ستؤسسان منصة مشتركة للاستثمار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمل جار لإنشاء منصة روسية - إيطالية مشتركة للاستثمار، من شأنها مساعدة الشركات الإيطالية في عملها في السوق الروسية.

وقال الرئيس بوتين خلال لقائه بكبار رجال الأعمال الإيطاليين، الذي حضره رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بموسكو اليوم الأربعاء، إن "العمل جار على مبادرة كبيرة لإنشاء منصة استثمارية روسية – إيطالية. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق قبل عدة سنوات، لكن تم تعليقها".

وتابع بوتين قائلا: "بحثنا هذا الموضوع مع رئيس الوزراء (الإيطالي) اليوم، ونرى أنه من الضروري استئناف هذا العمل".

وأوضح أنه "مع إنشاء هذه البنية سيكون من الأسهل بكثير بالنسبة للشركات الإيطالية أن تعمل في السوق الروسية"، مؤكدا أن روسيا تسعى لتهيئة ظروف ملائمة إلى أكبر قدر ممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فيها الإيطالية.

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وأشار إلى أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة سيوقع اليوم عددا من الاتفاقات مع الشركاء الإيطاليين.

وأعرب بوتين عن قناعته بأن الشركات الإيطالية تعتزم توسيع حضورها في السوق الروسية، مشيرا إلى أن موضوع الاستثمار كان الرئيسي أثناء مباحثاته مع كونتي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن حكومة بلاده مستعدة لدعم الشركات التي تعتزم تعزيز التعاون مع الشركات الروسية، وللمشاركة في مشاريع جديدة للتنمية.

وأضاف أن إيطاليا تسعى للاستفادة من كافة الإمكانيات التي توفرها السوق الروسية، وأن الشركات الإيطالية تبحث عن سبل تفعيل التعاون ليس في المجالات التقليدية للتعاون، مثل الطاقة وصناعة الأثاث والملابس والمواد الغذائية فقط، بل وفي مجال الرعاية الصحية وقطاعات ذات التكنولوجيات العالية.

بوتين: روسيا ستواصل ضمان توريدات الطاقة إلى أوروبا

وبشأن موضوع الطاقة، أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل المساهمة في ضمان توريدات موارد الطاقة إلى أوروبا بأسرها، مشيرا إلى أن التعاون بين موسكو وروما في مجال الطاقة لا يقتصر على توريدات الوقود فقط.

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وأورد مثالا على التعاون الناجح بعض المشاريع المشتركة لاستثمار حقول النفط والغاز وبناء مصنع آمور للغاز.

وأعرب بوتين عن أمله بالحفاظ على الوتائر الإيجابية لنمو التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه في عام 2017 ازداد التبادل التجاري بنسبة 21 بالمئة، ليصل إلى 24 مليار دولار. وارتفع بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس من العام الجاري.

وشارك الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإيطالي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في مراسم تدشين مصنع للمحركات الكهربائية في مدينة تشيليابينسك الروسية.

المصدر: وكالات